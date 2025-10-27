В ДНР построят комплексы для хранения и обработки зерна

Проектом предусмотрено создание мощностей емкостью 20 тыс. тонн

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Аграрный сектор будут развивать в Старобешевском округе Донецкой Народной Республики (ДНР), для этого планируется построить комплексы для хранения и переработки зерна суммарной емкостью 20 тыс. тонн, сообщается в Telegram-канале Единого института пространственного планирования РФ.

"В Старобешевском муниципальном округе ДНР планируется развивать аграрный сектор. Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки генерального плана Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики предлагает построить крупные комплексы для хранения и переработки зерна", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено создание мощностей для хранения зерна суммарной емкостью 20 тыс. тонн. Новые комплексы планируется оснастить оборудованием для полного цикла работы с зерновыми культурами: приемки, очистки, сушки, безопасного хранения и последующей отгрузки.

"Реализация проекта будет способствовать развитию аграрного сектора округа, повысит эффективность зерновой логистики, обеспечит долгосрочное хранение зерна и доведения его до кондиционного состояния, а также минимизирует потери зерна", - отметили в институте.