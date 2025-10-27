В Калужской области по поручению губернатора Шапши усилят контроль над "наливайками"

В области уже приняты дополнительные ограничения для подобного рода торговых точек, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 27 октября. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил усилить меры контроля за точками по продаже разливного алкоголя в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам оперативного совещания губернатора с членами правительства региона.

"Владислав Шапша поручил увеличить частоту рейдов, повысить штрафы для нарушителей и подготовить дополнительные изменения в региональное законодательство, а также инициативы на федеральный уровень", - говорится в сообщении пресс-службы.

В области уже приняты дополнительные ограничения для подобного рода торговых точек, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года. По информации пресс-службы, в многоквартирных домах в регионе располагается около 50 таких магазинов, еще около 60 - на прилегающих территориях. "Чтобы закрыть торговые точки, наиболее беспокоивших жителей в ночное время, сотрудники профильного министерства принимали участие в рейдах, которые совместно с сотрудниками полиции проводили административные комиссии", - отметили в пресс-службе.

В ходе рейдов прошли проверки легальности продажи пива, а также проверки маркировки напитков в системе "Честный знак". За несоблюдение требований закона было возбуждено 14 административных дел, вынесены четыре постановления о привлечении к административной ответственности, проведено семь административных расследований, передано 9 материалов в суд, 13 заведений перестали работать.

"Трудности с привлечением владельцев "наливаек" к ответственности и прекращением их работы остаются. Мы последовательно должны реализовать все те задачи, которые перед собой поставили. Главная задача - обеспечить покой и безопасность наших жителей", - отметил на заседании регионального правительства Шапша.