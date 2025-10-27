Все больше компаний проходят второй этап ЭКГ-рейтинга

Управляющий директор "Казанькомпрессормаша" Ильнур Сагдиев рассказал, что благодаря анкетированию предприятие смогло не только повысить свой рейтинг, но и принять новые решения по доработке социального пакета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/ Многие российские компании проходят второй этап ЭКГ-рейтинга. Среди участников - казанское предприятие по производству компрессорного оборудования "Казанькомпрессормаш". О прохождении второго этапа рассказал ТАСС управляющий директор предприятия Ильнур Сагдиев.

Благодаря анкетированию казанское предприятие по производству компрессорного оборудования "Казанькомпрессормаш" смогло не только повысить свой рейтинг, но и принять новые решения по доработке социального пакета. "Приняв решение участвовать во втором этапе рейтинга, мы стремились подтвердить свою надежность, прозрачность и постоянное стремление двигаться вперед на высоком профессиональном уровне. Уверенность в успешном прохождении основана на реальных достижениях компании, отмеченных на федеральном и региональном уровнях как в производственной сфере, так и в кадровой политике", - поделился с ТАСС Сагдиев.

Сегодня на предприятии в Татарстане работают около 2 тыс. человек. Компания реализует меры поддержки сотрудников, включая предоставление жилья на льготных условиях, организацию диспансеризации, а также подготовку первоклассников к школе.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.