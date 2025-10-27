Акции "Лукойла" ускорили снижение на планах продать зарубежные активы

По данным на 20:59 мск, акции компании снижались на 5,07%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Акции "Лукойла" в ходе вечерней торговой сессии на Московской бирже ускорили снижение до 6,2%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после публикации сообщения компании о планах продать свои зарубежные активы в связи с санкциями против "Лукойла".

По данным на 20:59 мск, акции компании снижались на 5,07%, до 5 350 рублей за бумагу. К 21:33 мск акции компании ускорили снижение и находились на уровне 5 282,5 рубля за бумагу (-6,27%).

На основной торговой сессии Московской бирже в понедельник акции в минимуме снижались на 6,99%, до 5 242 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 14:50 мск.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. В середине октября Великобритания также включила "Лукойл" в санкционный список.