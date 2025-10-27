Росавиация опровергла информацию о закрытии аэропорта Жуковский

Все аэропорты столичного региона принимают и отправляют самолеты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Информация о закрытии аэропорта Жуковский не соответствует действительности. Об этом сообщила Росавиация.

"Распространяемая некоторыми Telegram-каналов информация о якобы закрытии аэропорта Жуковский (Раменское) на прием и выпуск воздушных судов не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все аэропорты столичного региона принимают и отправляют рейсы.