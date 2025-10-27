AmCham: ушедшим из России компаниям будет сложно вернуться на рынок

Им может помешать высокая конкуренция, отметил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Ушедшим из РФ компаниям будет сложно вновь завоевать долю рынка из-за высокой конкуренции, заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"В 2022 году, когда компании начали в срочном порядке покидать российский рынок, многие головные офисы компаний связывались с нами и интересовались нашим мнением по поводу ухода с рынка. Мы говорили о том, что уходить или не уходить - это ваше решение, но основной риск в том, что вы потеряете долю рынка, и в дальнейшем, учитывая высокую конкуренцию со стороны китайских компаний, будет крайне сложно завоевать ее обратно", - сказал Эйджи.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.