Эксперт Сакс: США хотят получить доступ к нефти Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что жесткая политика США в отношении Венесуэлы не имеет ничего общего с борьбой с наркокартелями, Вашингтон на самом деле хочет получить доступ к нефти Боливарианской республики.

"Это же очевидно, у Венесуэлы самые большие запасы нефти, и мы [США] просто пытаемся их украсть, - сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom в ответ на соответствующий вопрос. - Это не имеет ничего общего с наркоторговлей <...>. Все это делается для жестокой смены власти с целью контролировать венесуэльскую нефть".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере 9 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ передавали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.