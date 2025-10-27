AmCham: важно создавать проекты взаимодействия бизнеса России и США

Глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи предположил, что прежние бизнес-модели работать не будут, поэтому нужно продумать новые

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сейчас очень важно создавать проекты, где может быть осуществлено взаимодействие бизнеса США и РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Нам кажется, что сейчас очень важно создавать проекты, где может быть осуществлено взаимодействие между российским и американским бизнесом. Вероятнее всего, прежние бизнес-модели работать уже не будут, и необходимо продумывать новые модели взаимодействия - это могут быть платежи за технологии, совместные предприятия, контрактное производство", - сказал он.

Эйджи указал, что основная задача AmCham Russia совместно с Торгово-промышленной палатой РФ, возглавляемой Сергеем Катыриным, - разработать такие модели и найти те проекты, которые могут быть интересны. "Например, российскому бизнесу, который ищет американских партнеров, и американскому бизнесу, который хотел бы выйти на российский рынок", - отметил глава AmCham Russia.

