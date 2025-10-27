FT: бывший британский трейдер UBS подал иск против банка на $400 млн

Том Хейс обвинил банк в том, что тот возложил на него вину ради выведения из-под удара собственных руководителей

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Бывший британский трейдер Том Хейс, который в 2015 году был признан виновным в манипуляциях ключевой ставкой лондонского рынка межбанковского кредита LIBOR и оправдан лишь в 2025 году, подал судебный иск против швейцарского банка UBS на $400 млн. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, иск был подан в суд штата Коннектикут. Бывший трейдер UBS обвинил банк в том, что тот возложил на него вину, чтобы вывести из-под удара собственных руководителей и обеспечить себе благоприятное отношение со стороны мировых регуляторов.

Так, адвокаты Хейса указали в иске, что UBS "установил контроль над следствием по поводу собственных предполагаемых нарушений" и провел "в корне ошибочное" расследование, чтобы возложить вину на их клиента. "Том Хейс не сделал ничего плохого, и UBS знает это. Даже несмотря на то, что UBS был в курсе, что Хейс действовал по его указаниям и в соответствии с давно установившейся практикой, они представили его поведение властям как неправомерное", - приводит издание позицию юристов британца.

В свете этого Хейс требует выплатить ему "свыше $400 млн" в качестве компенсации за сотни миллионов, возможно, упущенных из-за судебного разбирательства доходов.

В июле Верховный суд Великобритании отменил приговор Хейсу, в прошлом трейдеру UBS и Citigroup. Как говорилось в единогласном решении судей, коллегия присяжных Королевского суда лондонского района Сазерк, вынесшая вердикт о виновности Хейса 10 лет назад, была введена в заблуждение судьей Джереми Куком. Это, как подчеркивается в 82-страничном заключении, "подорвало справедливость судебного разбирательства".

О скандале со ставкой

В 2008 году разгорелся скандал, когда стало известно, что сотрудники нескольких крупнейших мировых банков совершали махинации при определении лондонской ставки межбанковского кредитования. Она служит международным ориентиром для определения процентных ставок по финансовым продуктам, таким как ипотечные займы. LIBOR определяется как средняя величина процентов, по которым ведущие лондонские банки берут кредиты на межбанковском рынке.

Выяснилось, что во время мирового финансового кризиса 2008 года некоторые банки намеренно занижали или завышали свои ставки, чтобы получить прибыль от сделок или искусственно улучшить впечатление о своей кредитоспособности. Расследование, проведенное органами финансового регулирования, показало, что подобные манипуляции происходили с 1991 года.

О деле Хейса

Хейс стал первым трейдером, который в 2015 году был приговорен к длительному заключению по этому делу. Ему было назначено провести 14 лет в тюрьме, однако позже этот срок был сокращен до 11 лет лишения свободы. Это стало одним из самых суровых приговоров сотруднику банка в британской современной истории. В итоге трейдер провел в тюрьме 5,5 года.

Хейс настаивал на том, что в его отношении была допущена несправедливость, так как его действия в тот момент были обычной практикой с целью уменьшить критическое отношение населения к банкам после кризиса 2008 года. При этом, как замечает вещательная корпорация Би-би-си, ни один сотрудник Центробанка или правительственный чиновник ни в одной стране тогда не понес наказания.