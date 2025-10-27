Глава AmCham: ничто так не вредит бизнесу, как меры политического воздействия

От санкций страдает иностранный бизнес, который остался в России и соблюдает законодательство своих стран, добавил Роберт Эйджи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Основной сигнал, который необходимо донести до политиков, заключается в том, что бизнес нельзя вовлекать в политику. Ничто так не вредит бизнесу, как меры политического воздействия. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Мне кажется, что основной сигнал, который необходимо донести, заключается в том, что бизнес нельзя вовлекать в политику. Мы проводили наше ежегодное исследование Pulse Survey среди американских компаний, продолжающих работать в России. Выяснилось, что больше всего американским компаниям мешают американские санкции (8 баллов), на втором месте - российские ответные меры (5 баллов), третье место делят нехватка кадров и ключевая ставка. Соответственно, получается, что ничто так не вредит бизнесу, как меры политического воздействия", - рассказал он.

"От санкций страдает бизнес, причем иностранный бизнес, который остался в России, и который соблюдает законодательство своих стран и, следовательно, не нарушает санкции", - констатировал Эйджи.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.