Посол РФ: Индонезия заинтересована в поставках нефти и газа из России

Россия готова поставлять любые виды энергетического сырья, отметил Сергей Толченов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Индонезия заинтересована в российских поставках нефти и газа, ведется обсуждение с различными российскими компаниями. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в республике Сергей Толченов.

"Что касается топливно-энергетического комплекса, то у индонезийской стороны, которая является нетто-импортером и по нефти, и по сжиженному газу, интерес к поставкам из России есть, обсуждение ведется с различными российскими компаниями, - сказал Толченов. - Пока не стал называть каких-то цифр и оперировать названиями компаний, чтобы не создавать нездорового ажиотажа и не подвергать индонезийских партнеров возможному риску вторичных санкций со стороны западных государств, которые внимательно следят за тем, что мы делаем в Индонезии".

По словам дипломата, работа ведется. "Мы неоднократно говорили индонезийской стороне, что готовы сюда поставлять любые виды энергетического сырья или продуктов его переработки, в которых Индонезия заинтересована, - отметил Толченов. - В отношении других направлений по энергетике выделил бы прежде всего атомно-энергетическое, потому что Россия, а конкретно госкорпорация "Росатом", - ведущий игрок на атомном мировом рынке. Она здесь тоже работает, обозначает свой интерес и готовность сотрудничать с индонезийской стороной".

"Диалог идет медленно, но тем не менее видим, что в Индонезии завершается процесс формирования атомной отрасли, то есть определения тех ведомств, которые будут курировать данное направление, и с кем, собственно говоря, уже можно будет вести предметные переговоры, - сказал посол. - А значит, это позволит нам вывести разговор о мирном использования атомной энергии уже в практическую плоскость. Искренне надеюсь на то, что большая АЭС или малые модульные реакторы здесь будут построены в наземном либо плавучем исполнении. Готовы взаимодействовать по всем этим направлениям с индонезийскими партнерами".

