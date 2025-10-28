Эксперт Хэнлун Чжао: темпы роста аудитории в Max сопоставимы с WeChat

Сооснователь IT-компании "Рулла" отметил, что интерфейс и функциональность российского мессенджера развиваются "довольно динамично"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рост аудитории национального мессенджера Mах сопоставим с темпами роста количества пользователей китайского WeChat, сообщил ТАСС сооснователь IT-компании "Рулла" Хэнлун Чжао.

Он отметил, что WeChat появился в 2011 году и первые 100 млн пользователей набрал за почти полтора года с момента запуска. "Мах, набравший 50 миллионов за семь месяцев, развивается примерно в том же темпе - возможно, на текущий момент даже с небольшим опережением. Интерфейс и функциональность платформы развиваются довольно динамично: групповые звонки, каналы, подписание документов и цифровой ID уже есть в Мах. Это напрямую сказывается на аудиторных показателях: с каждым обновлением растет и количество пользователей", - сказал Хэнлун Чжао.

По его словам, сильнейшая сторона WeChat - мини-приложения, позволяющие решать бытовые задачи без установки отдельных программ. С их помощью пользователи в Китае записываются к врачу, оплачивают штрафы и вызывают такси в едином интерфейсе. Несколько дней назад Мах открыл "Платформу для партнеров", которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приема платежей до бронирования путешествий и поддержки клиентов. Новая функциональность позволит компаниям напрямую взаимодействовать с десятками миллионов пользователей внутри платформы, а пользователям больше не нужно будет переключаться между приложениями. "В этом смысле Мах берет лучшие практики, в том числе и у WeChat, расширяя возможности для бизнеса и пользователей", - сказал эксперт.