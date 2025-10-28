Посол Толченов: РФ и Индонезия обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

Отсутствие прямых каналов для взаиморасчетов остается одной из ключевых проблем двусторонней торговли, отметил посол

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россия и Индонезия обсуждают возможность перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Собственно говоря, не только министр торговли [Буди Сантосо] об этом говорил [о переходе к расчетам в национальных валютах], даже на уровне президентов такой вопрос затрагивался и обсуждался", - сказал он.

По словам посла, имеется взаимное понимание того, что отсутствие прямых каналов для взаиморасчетов, которые бы миновали SWIFT и американские банки, является одной из ключевых проблем в двусторонних отношениях для наращивания инвестиций и товарооборота. "Обсуждение того, что и как можно сделать, идет, но для этого, понятно, нужно время, потому что вопрос непростой. Надеюсь, что через какое-то время Центробанки двух стран, которые находятся в плотном контакте друг с другом, найдут пути решения", - отметил Толченов.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.