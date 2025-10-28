DM Solutions: в 2024 году бизнес увеличил траты на ПО до 436 млрд рублей

В аналитической службе разработчика ИИ-платформ отметили, что среднестатистическая компания потратила на софт 5,1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Крупные и средние российские компании увеличили расходы на создание и покупку программного обеспечения на треть - до рекордных 436 млрд рублей в 2024 году. Среднестатистическая компания потратила на софт 5,1 млн рублей, следует из данных аналитической службы разработчика ИИ-платформ DM Solutions, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В 2024 году российские крупные и средние предприятия потратили на создание и приобретение программного обеспечения 436 млрд рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Таким образом, сумма затрат на софт достигла рекорда, а прирост в рублях - 107 млрд рублей - оказался максимальным за всю историю наблюдения с 2005 года", - подсчитала аналитическая служба DM Solutions.

Самый заметный рост наблюдался в Москве, где компании суммарно инвестировали в ПО на 74,7 млрд рублей больше, чем годом ранее, Подмосковье (+9,5 млрд рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (+5,4 млрд рублей), Санкт-Петербурге (+5,3 млрд рублей), Нижегородской области (+2,2 млрд рублей), Пермском крае (+1,9 млрд рублей), Самарской области (+1,9 млрд рублей), Башкирии (+1,6 млрд рублей), Свердловской области (+1,5 млрд рублей) и Вологодской области (+1,3 млрд рублей).

Преимущественно в этих же регионах отмечены и максимальные вложения в софт.

О данных Росстата

Расчеты основаны на данных Росстата по форме № 12 Ф, по которой отчитываются крупные и средние предприятия за исключением банков, страховых компаний и госучреждений. Больше всего потратили компании в сфере информации и связи - 152,1 млрд рублей, предприятия обрабатывающей промышленности (92 млрд рублей, здесь основные траты приходятся на производство нефтепродуктов, компьютеров и металлургию), оптовой и розничной торговли (54 млрд рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (41,9 млрд рублей), а также транспортировки и хранения (28,1 млрд рублей). На эти пять макроотраслей пришлось порядка 85% от совокупных трат на софт. В некоторых отраслях расходы снизились. Так, более чем втрое урезали траты на софт компании в сфере операций с недвижимостью, более чем в 2,5 раза - в сфере государственного управления и социального обеспечения, почти вдвое - в сфере образования, в полтора раза - в сельском хозяйстве. Существенное снижение расходов во многом объясняется эффектом низкой базы: это преимущественно сферы с изначально невысокими затратами на софт, поэтому любое уменьшение в них выглядит особенно заметным.

"Резкий рост расходов на ПО в 2024 году связан с целым рядом факторов: ужесточением требований к импортозамещению и активным переходом компаний на отечественные решения, легализацией ПО после ухода западных вендоров и отказа от серых схем, ростом стоимости IT-услуг и интеграции, а также реализацией накопленных проектов цифровой трансформации. Рост затрат на треть - это не разовый всплеск, а закономерный этап перестройки IT-ландшафта. Бизнес перестал ограничиваться точечными заменами и занялся строительством полноценной цифровой инфраструктуры: обновлением корпоративных IT-систем, инвестированием в собственные разработки, усилением киберзащиты и автоматизацией производства", - отметил генеральный директор DM Solutions Никита Кривоноженков.