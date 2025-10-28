Посол РФ в Индонезии: "Аэрофлот" увеличит число рейсов на Бали зимой

Каждую неделю из Москвы на остров будут летать как минимум четыре прямых рейса

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" может увеличить до четырех число еженедельных прямых рейсов из Москвы на Бали в зимний период из-за повышенного спроса со стороны туристов. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

"Рассчитываю, что зимой "Аэрофлот" даже нарастит количество рейсов, их будет не три в неделю, как сейчас, а может быть четыре и даже больше. Именно зимой турпоток из нашей страны сюда, в Юго-Восточную Азию, в том числе в Индонезию, где тепло круглый год, нарастает", - сказал дипломат.

Посол пояснил, что прямое авиасообщение относится к числу факторов, которые способствуют росту турпотока. "Потому что Индонезия находится достаточно далеко от России, добираться с транзитными пересадками долго и дорого", - отметил он.

По словам Толченова, увеличение числа рейсов между двумя странами в зимний период "будет способствовать дальнейшему росту количества туристов из нашей страны".

