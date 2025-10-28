"Туту": цена авиабилета из РФ в Южную Корею может составлять от 60 тыс. рублей

Чаще всего, по данным сервиса, в эту страну летают из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость билета в Республику Корея после возобновления прямого авиасообщения с Россией может начинаться от 60 тыс. рублей, сообщил ТАСС замдиректора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артём Кузьмин.

"После открытия прямого авиасообщения с Южной Кореей стоимость перелета туда-обратно из Москвы и Санкт-Петербурга в Сеул может составить в среднем от 100 тысяч рублей. Билет в одну сторону будет стоить примерно от 60 тысяч рублей. Стоимость перелетов будет зависеть от спроса и количества прямых рейсов, а также числа перевозчиков, которые будут обслуживать направление", - сказал он.

По данным "Туту", с начала года спрос на перелеты в Южную Корею вырос на 49%. Чаще всего в страну летают из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. "Открытие прямого авиасообщения упростит логистику и станет дополнительным драйвером спроса на направление", - отметили в сервисе.

Ранее сообщалось, что возможность возобновления авиасообщения между Россией и Южной Кореей прорабатывается, как и с енекоторыми другими странами.

Россия считает необходимым восстановление прямого авиасообщения для расширения культурного и гуманитарного сотрудничества с Республикой Корея, заявлял ранее советник-посланник России в Сеуле Дмитрий Кулькин.

В Росавиации сообщали, что дальневосточная авиакомпания "Аврора" заинтересована в возобновлении рейсов в Южную Корею и Японию.