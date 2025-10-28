В ДНР инвесторы вложат в ЖК и восстановление спорткомплекса 1,8 млрд рублей

Начало стройки запланировали на 2026 год

ДОНЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Инвестиционный комитет ДНР одобрил проекты строительства жилкомплекса в Макеевке и восстановление спортивного комплекса в Мариуполе на общую сумму почти 1,8 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

"На последнем заседании Инвестиционного комитета ДНР проект строительства жилкомплекса в Макеевке внесен в реестр масштабных, еще один, касающийся восстановления спорткомплекса "Спартак" в Мариуполе, - в реестр социально-культурных инвестпроектов. На возведение ЖК специальный застройщик "Моя Макеевка" направит около 1,7 млрд рублей инвестиций, в ремонт спорткомплекса компания "Пик цемент" намерена вложить почти 83 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жилкомплекс во втором по численности населения городе региона Макеевке включит помещения общественного назначения. Начало стройки намечено на 2026 год, окончание - 2027-й. Общая площадь надземной части превысит 17,6 тыс. кв м. Спорткомплекс "Спартак" в Мариуполе площадью более 3,2 тыс. кв м планируют отремонтировать за полгода.

Проекты инвесторов в ДНР рассматривает инвестиционный комитет, созданный в июне 2023 года. Его возглавляет глава республики Денис Пушилин. Комитет определяет проекты, которые соответствуют критериям масштабных. При получении этого статуса инвестор может получить землю под строительство без торгов. Сопровождает проекты Корпорация развития Донбасса.