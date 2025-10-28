OneTwoTrip: спрос россиян на "зимовки" в теплых странах снизился за год на треть

Число заказов авиабилетов с возвращением от 15 дней уменьшилось на 39%, говорится в результатах исследования

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Спрос россиян на перелеты в теплые страны на период с декабря 2025 года по февраль 2026 года снизился на 39% по сравнению с зимой 2024 года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"В этом году зимовать в более теплом климате будет на треть меньше россиян: количество авиазаказов с возвращением от 15 дней снизилось на 39%", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, большинство россиян планируют провести холодное время года в Таиланде: на первой строчке рейтинга с долей 19,8% от общего числа продолжительных авиазаказов оказался Бангкок, а на второй - Пхукет (15,7%). Замыкает тройку лидеров Денпасар, столица Бали (7,4%).

Также популярны зимовки во Вьетнаме. В десятку вошли Хошимин, Ханой и Фукуок. Довольно часто для зимовки россияне выбирают и Токио, Коломбо, Шанхай и Санью. При этом заметнее всего вырос спрос на зимовки в Касабланке: в прошлом сезоне заказов туда практически не было. Доля курортного острова Фукуок во Вьетнаме этой зимой выросла в 4,8 раза, столицы острова Хайнань в Китае - в 4,4 раза, Шанхая - в 3,9 раза, а Токио - в 3,2 раза, сообщили в компании.

По данным сервиса, менее привлекательными этой зимой для продолжительного отпуска стали: Йоханнесбург (доля города в ЮАР снизилась на 92 п. п.), Баку (-85 п. п.), Буэнос-Айрес (-77 п. п.), Гоа (-76 п. п.) и Ханой (-66 п. п.).