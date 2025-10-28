Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии снижался на 1,1%

К 07:10 мск он ускорил снижение и находился на отметке 2 436,13 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение на 1,1% и находился на уровне 2 449,65 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 436,13 пункта (-1,64%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.