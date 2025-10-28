Бровко из Ростеха возглавил совет директоров NtechLab

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председателем совета директоров NtechLab избран директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко, сообщили в компании.

"Решение принято на фоне прошедшей весной редомициляции компании и сосредоточении NtechLab на реализации крупных региональных проектов по созданию безопасных городов и расширении сотрудничества с дружественными странами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, Бровко до 2022 года состоял в совете директоров NtechLab. "Однако из-за попадания в список персональных санкций он принял решение покинуть совет директоров, чтобы исключить возможное негативное влияние на компанию", - добавили там.

Ntechlab основана в 2015 году, разрабатывает технологии видеоаналитики на базе нейросетей, в том числе технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более 70 регионах России и 34 странах.