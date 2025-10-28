Юань с ноября 2024 года максимально укрепился к доллару

Это произошло на фоне сигнала о возможном снижении ставки Федеральной резервной системы США

ШАНХАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Центральный паритетный курс китайской валюты к американской укрепился до 7,0856 юаня за $1 на фоне сигнала о возможном снижении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом свидетельствуют данные китайской системы валютной торговли.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 7,0881 юаня за $1.

6 ноября 2024 года курс находился на отметке 7,0993 юаня за $1, после чего резко ослабел и устремился к отметке 7,2 юаня за $1.

Курс китайской валюты к американской заметно ослабевал в апреле, во время обострения разногласий в торгово-экономических отношениях между США и КНР. После майских переговоров наметился тренд на постепенное укрепление юаня. Он был подкреплен августовским сигналом о снижении ставки ФРС США.

По данным платформы FedWatch, вероятность очередного понижения ставки ФРС в октябре составляет 97,8%.