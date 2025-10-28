Paramount уволит 1 тыс. сотрудников в ходе первого этапа сокращений

Всего планируется уволить около 2 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Американская медиакомпания Paramount Skydance 29 октября уволит 1 тыс. сотрудников в рамках первого этапа сокращения персонала. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, второй этап сокращений пройдет позднее, однако сроки его реализации не приводятся. Отмечается, что всего планируется уволить около 2 тыс. человек.

Ранее медиакомпания Paramount Global заявила о слиянии с холдингом Skydance, после чего было объявлено о сокращении расходов и реструктуризации бизнеса. Еще до слияния Paramount сократила 3,5% работников по всему миру. Увольнения происходили на фоне постепенного отказа зрителей от традиционного телевидения и перехода на стриминговые сервисы.