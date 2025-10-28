Госсовет: богатые углем и газом районы РФ могут добывать энергию для майнинга
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Газ, уголь и другие энергетические ресурсы, которые сложно транспортировать из удаленных и изолированных территорий, могут быть использованы на местах для производства электроэнергии для майнинга. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
"Майнинг и производство электроэнергии для вычислительных систем особенно актуальны для удаленных районов с местными энергоресурсами, такими как газ или уголь, но без возможности их экспорта. В таких местах эти мощности можно использовать для выработки электроэнергии для вычислительных нужд или майнинга", - сказал Николаев.
Николаев отметил, что такая система может помочь таким регионам, как Якутия, создать дополнительные условия для развития экономики.
"Некоторые газовые месторождения находятся в удаленных местах, где строительство трубы экономически нецелесообразно. Однако на этих территориях можно разместить мощности для майнинга. При правильной организации и расчете затрат можно добиться хорошей экономической эффективности", - пояснил Николаев.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что природный газ, избыток которого в России наблюдается после потери европейского экспорта, можно использовать для производства электроэнергии, используемой для технологий искусственного интеллекта и блокчейна.