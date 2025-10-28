В Казахстане пока не обсуждали выкуп активов "Лукойла" из-за санкций США

Решение может быть принято до конца недели

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Казахстана изучает влияние санкций стран Запада, введенных в отношении российской компании "Лукойл", которая участвует в проектах в республике. Обсуждение вопроса выкупа активов компании пока не проводилось, решение может быть принято до конца недели, сообщил журналистам министр энергетики Ерлан Аккенженов.

"Такого обсуждения пока еще не происходило. Санкции изучаются, их влияние на компании и на экономику еще предстоит оценить до конца. <...> Я думаю в ближайшее время, в ближайшие дни, до конца этой недели мы это примем", - сказал Аккенженов, отвечая на вопросы о том, планирует ли правительство выкупить активы "Лукойла" в Казахстане и сколько потребуется времени на принятие соответствующего решения.