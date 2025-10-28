ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Набиуллина: экономика России идет по сценарию управляемого выхода из перегрева

Глава Банка России отметила, что основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности
Редакция сайта ТАСС
06:08
обновлено 06:15

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российская экономика в настоящее время двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос", - сказала она.

При этом она отметила, что в целом основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности. 

