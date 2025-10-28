Набиуллина: экономика России идет по сценарию управляемого выхода из перегрева
Редакция сайта ТАСС
06:08
обновлено 06:15
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российская экономика в настоящее время двигается по сценарию управляемого выхода из перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.
"Сейчас все указывает, что экономика идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса. Рост спроса замедлился, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос", - сказала она.
При этом она отметила, что в целом основным ограничением для роста экономики остаются ресурсные возможности.