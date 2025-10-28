Politico: ЕК уверена, что склонит Бельгию к изъятию активов России в декабре

Комиссия активно взаимодействует с бельгийскими властями и готова предоставить дополнительные разъяснения и гарантии, если это потребуется, приводит газета слова неназванного представителя ЕК

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) уверена, что сможет убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера конфисковать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине до заседания Европейского совета 18 декабря. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны, где блокированы €210 млрд российских суверенных активов, которые планирует присвоить ЕК. Он предупредил, что Россия в качестве ответных мер начнет изымать западные активы на своей территории и в дружественных юрисдикциях, в результате Москва "может остаться в выигрыше", а пострадавшие западные инвесторы "придут за выплатами к правительству Бельгии". Вевер также потребовал от стран-союзниц гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию, если она "когда-либо восстановит доступ к активам".

"Комиссия активно взаимодействует с бельгийскими властями по этому вопросу и готова предоставить дополнительные разъяснения и гарантии, если это потребуется. Любое предложение будет основано на принципе коллективного распределения рисков", - приводит газета слова неназванного представителя ЕК. Он не видит "никаких признаков того, что первоначальный подход Комиссии может привести к новым рискам", а исполнительная власть ЕС согласна, что "любые риски <...> должны распределяться между всеми государствами-членами".

Другой европейский чиновник также выразил мнение, что кредит Киеву под залог российских активов "будет выдан". По его словам, "вопрос не в том, будет ли он выдан, а в том, когда это произойдет". Издание подчеркивает, что конфискация суверенных активов России - рискованный шаг, однако реализовать план Б еще сложнее. Он предполагает использование совместных заимствований ЕС или поиск активов РФ в других странах.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил ТАСС, что любые формы экспроприации российских активов будут расценены как воровство. Он предупредил, что ответные действия Москвы "последуют незамедлительно" и заставят Запад "считать убытки".