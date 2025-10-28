США усилят поддержку реформ в Аргентине после прошедших там выборов

Вашингтон считает нынешнюю аргентинскую администрацию важным союзником в Южной Америке

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поддержать программу экономических реформ президента Аргентины Хавьера Милея и усилить помощь его правительству после прошедших в республике парламентских выборов, на которых правящая партия укрепила свои позиции. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Соединенные Штаты поддержат усилия Аргентины по стабилизации ее экономики и амбициозную программу реформ президента Милея. Мы продолжим работать с Аргентиной в целях достижения консенсуса и проведения устойчивых реформ, что обеспечит долгосрочную экономическую стабильность", - говорится в тексте заявления.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что Вашингтон считает нынешнюю аргентинскую администрацию важным союзником в Южной Америке. "Мы с нетерпением ожидаем дальнейших шагов [правительства Аргентины] к экономической свободе, которые привлекут инвестиции частного сектора", - добавил Бессент.

Перед выборами правительство Аргентины обратилось за помощью к США на фоне роста курса доллара и странового риска. На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил о поддержке аргентинского коллеги, но отметил, что помощь южноамериканской республике зависит от результатов выборов. По его словам, если "Милей проиграет, то [власти США] не будут щедры с Аргентиной". Перед этим Центральный банк Аргентины и Министерство финансов США подписали соглашение о валютном свопе на $20 млрд. Трамп неоднократно хвалил Милея за его внутреннюю и внешнюю политику и отмечал идеологическую близость аргентинского лидера, придерживающегося либертарианских взглядов.

26 октября в Аргентине прошли промежуточные парламентские выборы, на которых обновлялись 127 из 257 мест в Палате депутатов и 24 из 72 - в Сенате. По итогам подсчета 97% голосов правящая партия "Свобода наступает" лидирует в столице Аргентины и в 15 из 23 провинций. Правительство не получило абсолютного большинства ни в одной палате, но значительно усилило свои позиции.