Набиуллина: половина активов российских инвесторов разморожена

Работа по их разблокировке продолжается, сообщила глава Банка России

Редакция сайта ТАСС

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Половина активов российских инвесторов была разморожена, работа по их разблокировке продолжается, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Что касается замороженных активов, я не буду перечислять сейчас все действия, которые были предпринятые нами вместе с правительством, чтобы восстановить права наших частных инвесторов. Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас", - рассказала Набиуллина.