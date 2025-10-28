Набиуллина: половина активов российских инвесторов разморожена
06:38
обновлено 06:55
МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Половина активов российских инвесторов была разморожена, работа по их разблокировке продолжается, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Что касается замороженных активов, я не буду перечислять сейчас все действия, которые были предпринятые нами вместе с правительством, чтобы восстановить права наших частных инвесторов. Где-то половина этих активов была разморожена, люди получили примерно половину средств, разными способами. Работа продолжается, она очень сложная, многие вещи зависят не только от нас", - рассказала Набиуллина.