El País: на Украине могут прекратить платить пенсии

ЕС должен дать Киеву деньги до весны, чтобы этого избежать

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 28 октября. /ТАСС/. Власти Украины могут прекратить выплату зарплат чиновникам и пенсий, если не получат финансовую помощь до весны 2026 года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в ЕС.

По ее версии, Европа ищет способы удержать Киев на плаву и Еврокомиссия готовит документ с вариантами, каким образом это сделать. Брюссель должен действовать в сжатые сроки, чтобы представить государствам - членам предложение, которое позволит им принять решение о финансировании Киева на декабрьском саммите, пишет издание. По его данным, Киеву потребуется не менее 130 млрд евро в ближайшие годы.

Газета утверждает, что, помимо возможного использования замороженных российских активов, есть два других варианта помощи Киеву: выделение средств из бюджетов стран ЕС, что сложно, и выпуск еврооблигаций для Украины, но с этой опцией не согласны, в частности, Германия и Нидерланды. В связи с этим Брюссель переформулирует свое предложение по российским активам, чтобы убедить Бельгию, которая хочет, чтобы к их использованию присоединились страны G7. "Бельгийское правительство опасается, что ЕС станет первым и единственным, кто сделает шаг для использования российских активов", - заявил источник в ЕС.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.