Казахстан работает с консультантами по вопросу санкций против "Лукойла"

Председатель правления фонда благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов пообещал в ближайшее время выработать решение

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Казахстан взаимодействует с международными консультантами по вопросу санкций, введенных Великобританией и США против российской компании "Лукойл". Об этом заявил журналистам председатель правления фонда благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов, дочернее предприятие которого "Казмунайгаз" занимается энергетическими проектами с "Лукойлом".

"Очень сложный вопрос, недавно вышли новости о том, что "Лукойл" добавили в санкционный список. <...> Сейчас ведется большая сложная работа с соответствующими консультантами, в том числе международными, касательно того, как "Казмунайгазу" выйти из сложившейся ситуации", - сказал он во время визита президента Финляндии Александера Стубба в республику.

Жакупов напомнил, что российская компания работает в Казахстане более 30 лет. "У "Лукойла" в Казахстане большие проекты, [компания] является, как вы знаете, акционером и в Тенгизе, и в Карачаганаке, и в Каламаксе-Хазаре (крупные месторождения углеводородов - прим. ТАСС) и так далее. Поэтому вопрос очень сложный, вопрос комплексный. Для Казахстана, для "Казмунайгаза" "Лукойл" был и есть надежный партнер, с одной стороны, с другой стороны, мы являемся честным корпоративным гражданином, который работает в соответствии с законодательством и в соответствии с санкционными мерами, которые были наложены. Поэтому в ближайшее время мы выработаем решение, каким образом нам дальше продолжать работу по данному направлению", - сказал Жакупов.

Он не стал вдаваться в подробности того, готов ли "Казмунайгаз" выкупить долю "Лукойла". "Эта информация является коммерчески чувствительной, на данном этапе я не могу давать какие-то комментарии из-за чувствительности данного вопроса", - сказал председатель правления фонда. По его словам, под термином "ближайшее время" он подразумевает "ближайшие несколько недель".

Ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что на правительственном уровне пока не обсуждался вопрос выкупа активов "Лукойла". Власти республики изучают последствия введенных санкций.

Ранее в "Лукойле" сообщили о намерении продать свои международные активы в связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий. Начато рассмотрение заявок потенциальных покупателей. Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций. В середине октября Великобритания включила "Лукойл" в санкционный список.