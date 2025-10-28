Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев выросла на 6,5%

Показатель составил 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - сентябре 2025 года увеличилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,3 трлн рублей, следует из материалов банка.

"По итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль "Сбера" выросла на 6,5% год к году и составила 1,3 трлн рублей. Рентабельность капитала увеличилась до 23,7%", - указано в материалах банка.

За третий квартал чистая прибыль кредитной организации составила 448,3 млрд рублей (+9,04% в годовом выражении).

Чистые процентные доходы банка в третьем квартале выросли на 17,3%, до 893,6 млрд рублей, за девять месяцев они увеличились на 18%, до 2,57 трлн рублей на фоне роста объема работающих активов.

Чистые комиссионные доходы в июле - сентябре текущего года уменьшились на 0,8%, с 218,2 млрд рублей до 216,5 млрд рублей. В третьем квартале на динамику комиссионных доходов повлияла высокая база прошлого года, что связано с единовременным признанием доходов по некоторым операциям торгового финансирования. За девять месяцев показатель вырос на 0,5% с 611,8 млрд до 614,7 млрд рублей.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в третьем квартале выросли на 34,2%, до 168,9 млрд рублей. За девять месяцев 2025 года показатель увеличился в 1,8 раза и составил 504 млрд рублей.

Кредиты и депозиты

Розничный кредитный портфель увеличился на 2,1% за третий квартал и показал аналогичную динамику с начала года, составив 18,5 трлн рублей. Ипотечный портфель вырос на 2,5% за третий квартал 2025 года или на 5,1% с начала года и составил 11,7 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 7,1% за квартал (+6,4% без учета валютной переоценки) или на 7,9% с начала года (+10,1% без учета валютной переоценки) и составил 29,9 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов снизилась за третий квартал до 16,5%. В III квартале 2025 года выдано 6,6 трлн рублей корпоративных кредитов.

Средства физических лиц превысили 30,3 трлн рублей, показав рост на 2% за квартал (+1,7% без учета валютной переоценки), или на 9% с начала года (+10,3% без учета валютной переоценки). Средства юридических лиц увеличились на 7% за квартал (+6,7% без учета валютной переоценки), или на 4,5% с начала года (+7,9% без учета валютной переоценки), до 17,6 трлн рублей.

В новость внесена правка (10:01 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, верно - 6,5%.