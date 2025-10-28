Глава AmCham: американские компании интересуются условиями возвращения в Россию

По предположению Американской торговой палаты, какие-то бизнесы вернутся после того, как будет достигнуто мирное соглашение и сняты санкции, сообщил Роберт Эйджи

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Условия возвращения в Россию являются основными вопросами, с которыми обращаются в Американскую торговую палату ушедшие компании. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи.

"Что касается основных вопросов, с которыми обращаются компании сейчас - это конечно, условия возвращения с российской стороны, так как не только должны быть сняты американские санкции, но и также должны быть понятны условия, которые выдвинет Россия", - сказал он.

По его словам, Американская торговая палата предполагает, что какие-то компании вернутся после того, как будет достигнуто мирное соглашение и сняты санкции. "А далее, вероятно, ситуация будет развиваться следующим образом - легче всего будет вернуться тем компаниям, деятельность и отрасль которых не попала под санкции, и, это действительно, сектор FMCG (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса - прим. ТАСС). Другое дело, что не так много компаний данного сектора ушли с российского рынка - именно потому, что не попадают под санкции", - подчеркнул Эйджи.

Глава AmCham также отметил, что если говорить о тех компаниях, которые, попав под санкции США, не могли продолжать свою деятельность, то они смогут вернуться только после того, как будут сняты санкции именно с их сектора. "И мы надеемся, что это будут такие сектора как hi-tech, сектор энергетического оборудования, авиация, luxury goods", - сказал Эйджи.