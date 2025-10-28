В Башкирии открыли центр по выпуску деталей для ресурсодобывающей техники

После реализации инвестпроекта удается выпускать до 400 единиц комплектующих, работающих при высоких температурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Промышленный центр полного цикла по изготовлению и ремонту деталей и узлов для ресурсодобывающей техники открыла компания "Технологические системы защитных покрытий" в Ишимбае Республики Башкортостан при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Компания "Технологические системы защитных покрытий" открыла в городе Ишимбае Республики Башкортостан промышленный центр полного цикла по изготовлению и ремонту деталей и узлов нефтегазодобывающей техники с применением инновационных методов обработки поверхностей и функциональных защитных покрытий", - говорится в сообщении.

Как уточняется, проект модернизации аналогичного центра завершен также в московской Щербинке. В ФРП отметили, что общие инвестиции составили 564 млн рублей, из которых 449 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный ФРП. После реализации инвестпроекта мощности компании позволяют выпускать ежегодно до 2 тыс. гидравлических плунжеров, до 350 гидравлических штоков, до 12,6 тыс. деталей для телеметрии, до 3,5 тыс. подшипников для винтовых забойных двигателей для нефтегазодобывающей отрасли, а также до 400 единиц комплектующих для "горячего тракта" - деталей и узлов газотурбинных двигателей, работающих при высоких температурах.

Кроме того, научный коллектив компании разработал комбинированную технологию нанесения на детали слоев функциональных защитных покрытий с использованием инновационных методов обработки поверхностей. Так, благодаря внедрению сквозных процессов с последовательным применением нескольких технологий при восстановлении или изготовлении детали ее срок эксплуатации увеличивается в 2,5 раза и более относительно тех, где используется только одна технология. При этом в пресс-службе отметили, что восстановленные детали стоят в 1,5 - 2,5 раза дешевле новых, а по ресурсу, как правило, не уступают им.

Генеральный директор ООО "Технологические системы защитных покрытий" Лев Балдаев подчеркнул, что компания работает с ведущими предприятиями России в области нанесения функциональных покрытий. "Заем Фонда развития промышленности позволил реализовать новый этап развития нашей компании - внедрить полный технологический цикл на московской и ишимбайской площадках, что позволяет реализовать практически любую технологическую задачу заказчика в отраслях нашего присутствия", - приводит его слова пресс-служба фонда.

В ФРП также сообщили, что среди потенциальных заказчиков продукции ведущие нефтесервисные компании России - "Бурсервис", "Буринтех", "Газпром бурение", - а также сервисные подразделения "Роснефти", "Газпрома", "Сургутнефтегаза", "Газпромнефти", "Лукойла" и других нефтяных компаний.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.