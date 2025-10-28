Силуанов: у РФ и Вьетнама есть потенциал в использовании ЦФА для взаимных расчетов

Россия входит в число самых крупных партнеров по внешнеэкономической деятельности Вьетнама, отметил заместитель премьер-министра азиатской страны Хо Дык Фок

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минфин видит большой потенциал в использовании цифровых финансовых активов (ЦФА) для взаимных расчетов между Россией и Вьетнамом. Об этом сообщается на сайте Минфина по итогам встречи министра финансов РФ Антона Силуанова и заместителя премьер-министра Вьетнама Хо Дык Фока.

"Мы видим большой потенциал в использовании ЦФА для взаимных расчетов, привлечении инвестиций и реализации совместных проектов. Такие инструменты позволят повысить прозрачность операций, снизить транзакционные издержки и создать независимые каналы взаимодействия", - отметил Силуанов.

Заместитель премьер-министра Вьетнама Хо Дык Фок подчеркнул, что Россия входит в число самых крупных партнеров по внешнеэкономической деятельности Вьетнама и с 2012 года страны ведут всеобъемлющее стратегическое партнерство.

Антон Силуанов и Хо Дык Фок отметили хороший темп развития двусторонних отношений в финансовой сфере и взаимную готовность к оперативному поиску решений по актуальным вопросам двусторонней повестки.

В Минфине подчеркнули, что плодотворное сотрудничество между странами развивается по широкому комплексу направлений: от двусторонней торговли до высокотехнологичных отраслей.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнув важность развития устойчивых механизмов взаимодействия.

