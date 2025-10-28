Комитеты ГД рекомендовали принять к сведению основные направления ДКП

Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 30 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Комитеты Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике рекомендовали нижней палате парламента принять к сведению разработанные Банком России основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026 год и период 2027-2028 годов.

Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 30 октября.

Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, в ходе подготовки к заседанию комитетов основные направления единой государственной денежно-кредитной политики продолжительно обсуждала рабочая группа. "В целом оценка ситуации непростая, но в целом денежно-кредитная политика, которую проводит Центральный банк, позволяет обеспечить стабильность финансовой системы, стабильность денежного обращения, и создает условия для поступательного движения вперед, для перестройки структуры экономики, чтобы она вышла на новый уровень своего развития", - указал Аксаков.

Ранее Банк России скорректировал три альтернативных сценария развития экономики РФ в проекте основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026-2028 годы, добавив опубликованный по итогам опорного заседания совета директоров Банка России 24 октября макропрогноз.

В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2025 года на уровне 19,2% годовых. Прогноз на 2026 год - 13-15%, на 2027 и 2028 годы - 7,5-8,5%.

Рост российской экономики по итогам 2025 года составит 0,5-1%, отметил ЦБ в обновленном макропрогнозе, понизив прогноз с прежних 1-2%. При этом регулятор сохранил прогнозы по росту российского ВВП в 2026-2028 годах на уровне 0,5-1,5%, 1,5-2,5% и 1,5-2,5% соответственно.