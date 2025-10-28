Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии демонстрирует рост

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 2 483,4

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост ведущих индексов. Курс юаня также рос в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,4% - до 2 486,62 и 991,76 пункта соответственно. Курс юаня прибавил 7,95 коп. - до 11,244 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 2 483,4 (+0,27%), индекс РТС составлял 990,03 пункта (+0,27%). В это же время курс юаня составлял 11,18 руб. (+1,55 коп.)

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии демонстрировал снижение на 1,1% и находился на уровне 2 449,65 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.