В ГД просят Минтранс проработать вопрос восстановления судоходства на Оке

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина направила письмо в Минтранс РФ с просьбой разработать план мероприятий по восстановлению судоходства на реке Оке.

"Направила письмо в Минтранс России с просьбой разработать конкретный план мероприятий, направленных на восстановление судоходства реки Оки, в частности на участке "Калуга - Коломна", что в итоге позволит не только улучшить экологическое состояние водного объекта, но и выстроить новые логистические маршруты, способствующие увеличению промышленного потенциала субъектов Российской Федерации. Туристы же смогут комфортно и познавательно путешествовать по нашей восхитительной стране", - сказала Школкина журналистам.

Она отметила, что при обсуждении стратегии развития Тульской области, на встречах с экспертным сообществом неоднократно поднимался вопрос, связанный с использованием внутренних водных путей Оки. В последние годы судоходство на реке стало практически невозможным из-за снижения в ней уровня воды, добавила депутат.

"Именно по этой причине с 2012 года были прекращены пассажирские перевозки водным видом транспорта по судоходной линии реки Оки из Калуги до населенных пунктов Калужской и Тульской областей, хотя востребованность в данном направлении остается", - подчеркнула Школкина.