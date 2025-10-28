DGP: Польша в 2024 году увеличила экспорт военной продукции до €3,2 млрд

Главным импортером стала Украина, на ее долю за этот период пришлось €2,5 млрд

САУ Krab © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Польша в последние годы резко увеличила экспорт различных вооружений собственного производства. Об этом сообщила газета Dziennik Gazeta Prawna.

По ее данным, в 2020 году Польша поставила за рубеж вооружения на €400 млн. В 2022 году этот показатель увеличился в три раза - до €1,2 млрд, а в 2024 году - до €3,2 млрд. Главным получателем стала Украина - почти €2,5 млрд в 2024 году. В числе прочего Киев закупил 18 польских САУ Krab, 78 минометов М74 и около 300 бронемашин различных типов.

Вторым покупателем стали США - €190 млн. На третьем месте оказались Филиппины (€185 млн), на четвертом - Испания (€33 млн). Газета отмечает, что в Эстонию, Молдавию, Латвию и Норвегию Польша поставила свыше 160 ПЗРК Piorun ("Молния"), а также разведывательные БПЛА FlyEye.

Об объеме экспорта польского оружия в 2025 году данные не приводятся.