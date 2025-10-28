МИД Китая надеется на диалог с ЕС и отказ Брюсселя от рестрикций

Официальный представитель дипведомства КНР Го Цзякунь призвал Евросоюз обеспечить справедливые, прозрачные и недискриминационные условия ведения бизнеса для компаний всех стран

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Китайские власти надеются на устранение разногласий с Евросоюзом в области торговли и на отказ Брюсселя от дальнейших односторонних санкционных мер. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Мы надеемся, что ЕС <…> воздержится от произвольного введения рестрикций, - сообщил он на брифинге, комментируя предстоящие китайско-европейские переговоры, связанные с ужесточением контроля за экспортом редкоземельных металлов из Китая. - Евросоюз должен обеспечить справедливые, прозрачные и недискриминационные условия ведения бизнеса для компаний всех стран, реальными действиями поддерживать рыночную экономику и правила Всемирной торговой организации".

Как уточнил китайский дипломат, суть торгово-экономических отношений, поддерживаемых между Китаем и ЕС, заключается во взаимодополняемости и обоюдной выгоде. Он выразил надежду, что Брюссель будет "настойчиво стремиться к устранению торговых разногласий путем диалога и консультаций".

"Надеемся, что Евросоюз будет соблюдать свои обязательства по оказанию поддержки свободной торговле и противодействию протекционизму", - подытожил Го Цзякунь.

В минувшую субботу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новой инициативе по снижению зависимости ЕС от поставок критически важного сырья из КНР. По ее словам, Брюссель собирается компенсировать разрыв этих поставок путем укрепления контактов с Австралией, Казахстаном, Канадой, Узбекистаном, Украиной и Чили.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало несколько документов об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов, связанных с ними технологий и оборудования для их добычи. Для осуществления поставок теперь нужно получать специальную лицензию. Это вызвало недовольство в США и Евросоюзе. На саммите ЕС 23 октября президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал ввести против Китая "жесточайшие санкции", если он не ослабит указанные рестрикции.