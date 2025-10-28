Трамп: Toyota собирается построить автозаводы в США на $10 млрд

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Японская корпорация Toyota Motor планирует создать новые автомобильные заводы в США на сумму до $10 млрд. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Премьер-министр [Японии Санаэ Такаити] только что сказала мне, что Toyota собирается разместить автозаводы по всей территории Соединенных Штатов на сумму до $10 млрд", - сказал он, выступая перед американскими военнослужащими на авианосце ВМС США George Washington, базирующемся на военной базе Йокосука в Японии.

Ранее агентство Kyodo отмечало, что цель этой сделки - попытка устранить дисбаланс в торговле двух стран, недовольство которым неоднократно высказывал Трамп. Япония ежегодно экспортирует порядка 500 тыс. автомобилей на американский рынок.