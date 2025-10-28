Володин провел совещание с руководителями фракций Госдумы и председателем ЦБ

Обсуждался вопрос подготовки к рассмотрению на заседании 30 октября доклада об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями фракций и председателем Центрального Банка Эльвирой Набиуллиной, обсуждался вопрос подготовки к рассмотрению на пленарном заседании 30 октября доклада об основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

"Рассмотрение документа запланировано 30 октября. Во встрече приняла участие председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина", - говорится в сообщении.

Определен порядок рассмотрения доклада, обозначен ряд вопросов, которые депутаты планируют задать главе Центробанка на пленарном заседании.