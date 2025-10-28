Hurun: число миллиардеров в Китае достигло рекордного уровня

Первую строчку в списке занял владелец компании, производящей питьевую воду Nongfu

ГОНКОНГ, 28 октября. /ТАСС/. В Китае число людей, чье состояние превышает 5 млрд юаней, достигло рекордного уровня. Об этом сообщает китайская исследовательская компания Hurun.

По ее данным, в список самых богатых людей КНР вошли 1 434 человека, все они обладают состоянием не менее 5 млрд юаней (более $700 млн). Это на 340 человек, или на 31%, больше, чем годом ранее. Оценка основывалась на ценах акций по данным на 1 сентября.

Владелец компании, производящей питьевую воду под брендом Nongfu, 71-летний Чжун Шаньшань, занимавший второе место в списке самых богатых людей в прошлом году, в текущем году, по данным Hurun, занял первую позицию. Его состояние оценивается в 530 млрд юаней ($74,6 млрд).

Основатель компании ByteDance, владельца TikTok, и самый богатый человек минувшего года Чжан Имин в этом году опустился на второе место с 470 млрд юаней ($66 млрд). На третьем месте находится основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн (Пони Ма) с состоянием 465 млрд юаней ($65,5 млрд).