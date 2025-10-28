"Россети Тюмень" направили более 1,5 млрд руб. на подготовку энергообъектов региона к зиме

Для повышения надежности электроснабжения потребителей в зимний период энергетики заменили 134 км провода и более 2,4 тыс. изоляторов

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Компания "Россети Тюмень" направила свыше 1,5 млрд рублей на подготовку электросетевого комплекса Тюменской области к отопительному сезону 2025-2026 годов. В 2025 году специалисты отремонтировали более 400 километров линий электропередачи (ЛЭП) и свыше 200 трансформаторных подстанций, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"На подготовку электросетевого комплекса к отопительному сезону системообразующая энергокомпания направила 1,55 млрд рублей. Для повышения надежности электроснабжения потребителей в зимний период энергетики заменили 134 км провода и более 2,4 тыс. изоляторов", - рассказали там.

Кроме того, специалисты расчистили более 1,2 тыс. га охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности для того, чтобы минимизировать риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода. В самом густонаселенном районе области - Тюменском - провели капитальный ремонт основного оборудования на опорной сети высокого класса напряжения на четырех подстанциях 110 кв.