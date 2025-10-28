Выручка Henderson в сентябре выросла на 24,2%

Показатель составил 2,1 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Выручка российского ретейлера мужской одежды Henderson в сентябре 2025 года по сравнению с показателем за сентябрь 2024 года выросла на 24,2% и составила 2,1 млрд рублей. Рост выручки к сентябрю 2023 года составил 40,6%. Об этом сказано в отчете компании.

Совокупная выручка Henderson за девять месяцев 2025 года выросла на 18,7% по сравнению показателем годом ранее и достигла 16,5 млрд рублей, по сравнению с показателем 2023 года рост составил 51,1%.

Динамика роста LFL-продаж в сопоставимых салонах за 9 месяцев 2025 года составила 5,7% к 9 месяцам 2024 года.

Онлайн выручка за девять месяцев 2025 года выросла на 38,2% к аналогичному периоду 2024 года и на 111,8% к девяти месяцам 2023 года и составила 3,8 млрд рублей. Онлайн-продажи в сентябре 2025 года выросли на 52,6% к сентябрю 2024 года и составили 491 млн рублей. Рост к сентябрю 2023 года составил 109,6%. Общая доля онлайн-продаж от выручки за девять месяцев 2025 года составила 23,3%.

Совокупная посещаемость (онлайн и офлайн) за девять месяцев 2025 года выросла на 3,8% к аналогичному периоду 2024 года и на 16,5% к девяти месяцам 2023 год и составила 19 млн посетителей.

О компании

Henderson - одна из ведущих в России сетей магазинов мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики. Сегодня Henderson управляет 168 собственными магазинами, расположенными в 67 городах России. Осенью 2022 года бренд вышел на международный рынок и открыл два салона в Армении по системе международного франчайзинга. В июне 2024 года открылся третий салон в Ереване.