"Интер РАО" не исключает новых приобретений в машиностроительном сегменте

В группу пока входят восемь производств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Интер РАО" может приобрести новые активы в машиностроительном сегменте. На данный момент в группу входят восемь производств. Об этом заявил глава компании Сергей Дрегваль, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Мы за последние годы сформировали новый кластер энергетического машиностроения, приобрели восемь заводов <…> Группа "Интер РАО" планирует принимать дальнейшее участие в отборах КОММод после нормативных изменений в параметрах отбора. Мы закончили основную фазу консолидации машиностроительных активов и объединили их в едином периметре новой компании "Интер РАО машиностроение". При этом группа не исключает новых приобретений в этом сегменте", - сказал он.

Из материалов Дрегваля к выступлению следует, что среди крупнейших машиностроительных активов "Интер РАО" - Уральский турбинный завод в Екатеринбурге. Он производит паровые турбины и вспомогательное тепломеханическое оборудование. НПО "Элсиб" в Новосибирске поставляет турбогенераторы, генераторы и электродвигатели.

В декабре 2024 года Дрегваль на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил о том, что "Интер РАО машиностроение" в течение трех лет будет готова к серийному выпуску отечественных газовых турбин средней мощности.

Ранее глава "Интер РАО" сообщал, что компания планирует расширять свои энергомашиностроительные активы и рассматривает покупку новых. Кроме того, он отмечал, что в планах компании - в будущем создать собственную газовую турбину. Рассматривается несколько вариантов как по типоразмерам и классам турбин, так и по возможным партнерам, в том числе ОДК, где у "Интер РАО" уже есть доля в 25% в производстве газовой турбины ГТД-110М, говорил Дрегваль.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.