Сбер ожидает по итогам 2025 года прибыль выше, чем годом ранее

В 2024 году организация получила чистую прибыль по МСФО в размере 1 трлн 580,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сбербанк по-прежнему ожидает, что прибыль за 2025 год превысит показатели 2024 года, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции.

"Мы, как обещали и планировали, так и планируем в целом по году выйти на размер прибыли лучше, чем 2024 год", - сказал он.

Сбербанк в 2024 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 1 трлн 580,3 млрд рублей.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в январе - сентябре 2025 года увеличилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигла 1,3 трлн рублей.