ФАС признала ненадлежащей рекламу банка "Точка"

В ведомстве отметили, что действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. ФАС признала ненадлежащей рекламу банка "Точка". Как сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства, действия кредитной организации могли ввести потребителей в заблуждение.

"Радиореклама банка содержала привлекательные сведения о бесплатном обслуживании расчетного счета и предоставлении услуг онлайн-бухгалтерии для индивидуальных предпринимателей. Однако в ролике отсутствовала полная информация обо всех условиях финансовой услуги. Акция распространялась только на представителей бизнес-сообщества, зарегистрированных не более 90 дней назад", - уточнили в службе.

ФАС России возбудила дело, признала рекламу банка "Точка" ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения. Кредитной организации грозит штраф.