Минтранс предложил выделять для семей с детьми парковку у объектов транспорта

Ведомство также рекомендовало при наличии технической возможности размещать комнаты матери и ребенка в многофункциональных зонах на объектах дорожного сервиса

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Минтранс РФ рекомендовал организовать для семей с детьми выделенные парковочные места вблизи объектов транспортной инфраструктуры, следует из распоряжения главы министерства Андрея Никитина (текст есть у ТАСС).

Минтранс также рекомендовал при наличии технической возможности размещать комнаты матери и ребенка в многофункциональных зонах на объектах дорожного сервиса.

Кроме того, рекомендовано обеспечить наличие детских кресел и бустеров в такси и автобусах.

Как сообщили в Минтрансе, ключевой целью рекомендаций является создание в транспортном комплексе целостной поддержки семей с детьми. "Рекомендации Минтранса задают новый вектор развития транспортной отрасли, где поддержка семей с детьми выступает неотъемлемой частью клиентского сервиса и корпоративной культуры", - добавили в министерстве.