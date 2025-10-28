В Полтавской области повреждены мощности по добыче газа

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Производственные мощности по добыче газа получили повреждения в ночь на 28 октября в Полтавской области. Об этом сообщил председатель правления компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

"Сегодня ночью произошел уже седьмой в октябре удар, пострадали производственные мощности по добыче газа на Полтавщине", - цитирует его "24-й канал".

Корецкий также сообщил, что для устойчивого прохождения отопительного сезона Украине нужно дополнительно импортировать более 4 млрд кубометров газа.

По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской и Харьковской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате будет вынуждена потратить почти €2 млрд на импорт топлива.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". В итоге в стране возник дефицит топлива, из-за чего на месяц, до 1 ноября, отложено начало нынешнего отопительного сезона. Сейчас Киев вынужден закупать газ на европейском рынке по высоким ценам.