ГД приняла закон о праве муниципалитетов возмещать затраты инвесторов в рамках СЗПК

Согласно действующему законодательству, правительство может устанавливать требования к порядку возмещения регионами затрат в рамках СЗПК

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, согласно которому органы местного самоуправления смогут участвовать в возмещении затрат инвесторов в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК), а правительство РФ будет устанавливать общие требования к порядку возмещения таких затрат. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Согласно действующему законодательству, правительство может устанавливать требования к порядку возмещения регионами затрат в рамках СЗПК. Закон наделяет правительство правом устанавливать общие требования к порядку возмещения данных затрат не только регионами, но и органами местного самоуправления. Также кабмин сможет устанавливать размер платы за проведение технологического аудита объектов недвижимости и линейных объектов, созданных (построенных) либо реконструированных в рамках инвестпроекта, а также порядка взимания этой платы; уточняется перечень условий, которые должны включаться в СЗПК; уточняются случаи, при которых разрешается изменять условия таких соглашений.

Организациям, реализующим инвестпроекты на основании СЗПК, может быть оказана государственная поддержка в форме возмещения затрат или предоставления налогового вычета на создание, реконструкцию или модернизацию инфраструктуры, необходимой для реализации инвестпроекта.

В ходе доработки ко второму чтению документ был дополнен положениями, которые упрощают внесение изменений в СЗПК, в том числе в части корректировки характеристик создаваемых объектов на основании не только проектной документации, но и разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию, в пределах допустимых отклонений в размере 10%. Кроме того, устанавливается возможность предоставления субсидии организациям с долей прямого или косвенного иностранного участия более 25% в случае, если это предусмотрено федеральными законами или отдельными решениями правительства РФ.

Документ будет способствовать совершенствованию порядка предоставления мер господдержки организациям, реализующих инвестпроект, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, указывает член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов.

"Для государства СЗПК - это механизм, который позволяет поддерживать масштабные инвестиционные проекты в условиях неопределенности в экономике. Механизм СЗПК гарантирует неизменность условий реализации инвестпроектов, возмещение затрат на строительство инфраструктуры, а также на уплату процентов по кредитам и займам. СЗПК помогает минимизировать риски, связанные с изменением законодательства, например, с повышением налоговых ставок", - подчеркнул он.